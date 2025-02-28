Додон: Приднестровье могут «поджечь» по приказу Запада

По словам Додона, при этом власти Молдавии затягивали разрешение на российские гуманитарные поставки. «Газ же Российская Федерация закупила гуманитарный, хотела поставлять еще с начала января, но только в начале февраля молдавская власть это допустила. Поэтому говорить о каком-то сдвиге, о каких-то результатах в переговорном процессе при нынешней власти невозможно. [Если] будет другая власть в конце этого года, при смене вообще регионального политического контекста с условием решения проблем по Украине, мы к этому вопросу вернемся. Я думаю, что можно двигаться в этом направлении, но сейчас об этом говорить не с кем. Нужно ждать парламентских выборов», — сказал он.