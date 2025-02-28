Додон: Приднестровье могут «поджечь» по приказу Запада

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Нынешние власти Молдавии выполняют все распоряжения Запада, и если им прикажут, они могут организовать новый виток конфликта в непризнанном Приднестровье. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
Давайте скажем честно: ничего не будет при нынешней власти. Нынешняя власть антироссийская. Я думаю, что, если им скажут вместе с Зеленским зажечь Приднестровье, они его зажгут. И то, что происходило с газом в январе — мы видели, что шли по этому сценарию, потому что целый месяц они просто блокировали поставки газа в Приднестровье, там умирали люди от холода, были случаи, десятки случаев.
По словам Додона, при этом власти Молдавии затягивали разрешение на российские гуманитарные поставки. «Газ же Российская Федерация закупила гуманитарный, хотела поставлять еще с начала января, но только в начале февраля молдавская власть это допустила. Поэтому говорить о каком-то сдвиге, о каких-то результатах в переговорном процессе при нынешней власти невозможно. [Если] будет другая власть в конце этого года, при смене вообще регионального политического контекста с условием решения проблем по Украине, мы к этому вопросу вернемся. Я думаю, что можно двигаться в этом направлении, но сейчас об этом говорить не с кем. Нужно ждать парламентских выборов», — сказал он.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января, а также в связи с отказом Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без поставок газа. При этом Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье были остановлены промышленные предприятия, действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
14 февраля европейская энергетическая компания MET Group, принадлежащая венгерскому капиталу, объявила, что начинает поставки газа в Молдавию. По сообщениям из Кишинева и Тирасполя, эти поставки обеспечили снабжение топливом Приднестровья. В тот же день президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о поступлении в непризнанную республику первой партии газа, закупленного при поддержке России. Поставки осуществило подразделение MET Group — компания MET Gas and Energy Marketing AG, которая должна была получить оплату от JNX General Trading LLC из Дубая. После этого власти Приднестровья сообщали, что газ в их регион поступает бесперебойно, поставки топлива удается осуществлять благодаря российской кредитно-финансовой поддержке.