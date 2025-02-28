Над Россией уничтожили 22 беспилотника. Военная операция, день 1101-й

9:10.
8:58 Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает принцип коллективной обороны НАТО, предусмотренный уставом альянса. Однако он считает, что причин для задействования его на Украине нет.
8:50 Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых содержит правовые пробелы, которые необходимо заполнить на будущих переговорах, пишет Reuters, опросив экспертов.
8:39 ❗️ ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона, готовившийся военной разведкой Украины. Что об этом известно:
▪️ задержанные рассказали, что были завербованы военной разведкой Украины в середине 2024 года;
▪️ в декабре через тайник они получили самодельное взрывное устройство;
▪️ после совершения преступления задержанные планировали выехать из России;
▪️ у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины;
▪️ возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.
8:30 Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах. Документ пока не опубликован, но уже есть в базе данных Федерального реестра США. Это вряд ли стало большой неожиданностью: и сам Трамп, и госсекретарь Марко Рубио недавно говорили, что Соединенные Штаты не отменят санкции против России, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине.
8:24 Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что постарается помочь Киеву «вернуть как можно больше» утраченных территорий.
«Они долго и упорно сражаются на поле боя, и мы будем это обсуждать, и мы обязательно постараемся вернуть как можно больше», — сказал он.
8:20.
8:13 Великобритания готова отправить войска и самолеты для поддержания мира на Украине, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
8:08 Мир на Украине наступит «либо довольно скоро, либо не наступит вообще», заявил президент США Дональд Трамп на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских дрона: восемь были сбиты над Орловской областью, семь — над Курской, четыре — над Брянской, один — над Смоленской, еще два — над Кубанью, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1101-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.