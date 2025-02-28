Советника главы Красноярска подозревают в преступлении

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении советника главы города Артура Арутюняна. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Советник главы города Красноярска обвиняется в организации и руководстве превышения должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Уголовное дело возбуждено на основании материалов краевого УФСБ.
По версии следствия, в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки были размещены извещение и документация о проведении аукциона по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений на улице Технологическая. Были поданы заявки от «УСК Сибиряк» и АО «Асфальтобетонный завод». Последний победил.
В ноябре того же года между «МУК Красноярская» и «Асфальтобетонным заводом» были заключены два договора купли-продажи недвижимости стоимостью более 4,5 млн рублей.
В конце ноября-декабре 2023 года советник мэра дал незаконное указание руководителю департамента горхозяйства об уклонении от передачи акционерному обществу недвижимости и организации расторжения договора купли-продажи.
В декабре 2023 года договоры были расторгнуты. Исполняющий обязанности руководителя «МУК Красноярск» под контролем советника, превысив должностные полномочия, расторг договоры и направил уведомление об этом «Асфальтобетонному заводу».
Подозреваемый задержан. Решается вопрос о помещении его под стражу. Соучастникам преступления также будет дана правовая оценка.
Ранее сообщалось о том, что на чиновника администрации Емельяновского района завели уголовное дело.