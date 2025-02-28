Советника главы Красноярска подозревают в преступлении

По версии следствия, в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки были размещены извещение и документация о проведении аукциона по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений на улице Технологическая. Были поданы заявки от «УСК Сибиряк» и АО «Асфальтобетонный завод». Последний победил.