Главные новости 28 февраля 2025 года

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не произойдет. По мнению американского лидера, если бы Киеву не пообещали членство в НАТО, конфликта с Россией удалось бы избежать.