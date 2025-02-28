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Главные новости 28 февраля 2025 года

Последние новости за сегодня — 28 февраля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 февраля 2025 года.

В Госдепе раскрыли тему встречи делегаций РФ и США в Стамбуле

Источник: AP 2024

Государственный департамент США сообщил, что представители американской и российской делегаций на переговорах в Турции обсудили двухстороннюю стабилизацию работы дипломатических миссий. Также на встрече были достигнуты договоренности о новых контактах. Дата и место следующих переговоров не определены.

США и Украина согласовали соглашение по полезным ископаемым

Киев и Вашингтон пришли к согласию по тексту проекта договора по украинским ископаемым. Это подтвердил глава министерства финансов США Скотт Бессент. Сделка касается использования минералов, нефти и газа, но не предоставляет Украине гарантий безопасности. Подписание документа намечено на 28 февраля.

Трамп заверил, что Украину не примут в НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не произойдет. По мнению американского лидера, если бы Киеву не пообещали членство в НАТО, конфликта с Россией удалось бы избежать.

Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после успешного испытательного пуска стратегической крылатой ракеты заявил о том, что ядерные вооруженные силы страны должны быть в полной боевой готовности. Целью испытаний стала демонстрация надежности средств ядерного сдерживания КНДР.

Стоимость биткоина рухнула ниже $80 тысяч

Биткоин впервые с 10 ноября 2024 года упал в цене до $80 тысяч. Такие данные представила одна из крупнейших по объему торгов криптовалютой биржа Binance. По состоянию на 05:54 мск биткоин стоил $79,99 тысяч. В конце января его стоимость достигала исторического максимума — $109,5 тысяч.