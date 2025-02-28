Главные новости 28 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 февраля 2025 года.
В Госдепе раскрыли тему встречи делегаций РФ и США в Стамбуле
Государственный департамент США сообщил, что представители американской и российской делегаций на переговорах в Турции обсудили двухстороннюю стабилизацию работы дипломатических миссий. Также на встрече были достигнуты договоренности о новых контактах. Дата и место следующих переговоров не определены.
США и Украина согласовали соглашение по полезным ископаемым
Киев и Вашингтон пришли к согласию по тексту проекта договора по украинским ископаемым. Это подтвердил глава министерства финансов США Скотт Бессент. Сделка касается использования минералов, нефти и газа, но не предоставляет Украине гарантий безопасности. Подписание документа намечено на 28 февраля.
Трамп заверил, что Украину не примут в НАТО
Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие
Стоимость биткоина рухнула ниже $80 тысяч
Биткоин впервые с 10 ноября 2024 года упал в цене до $80 тысяч. Такие данные представила одна из крупнейших по объему торгов криптовалютой биржа Binance. По состоянию на 05:54 мск биткоин стоил $79,99 тысяч. В конце января его стоимость достигала исторического максимума — $109,5 тысяч.