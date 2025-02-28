В Башкирии на сохранение экологии направили 850 млн рублей.

Об этом на заседании коллегии министерства природопользования и экологии рассказал заместитель премьер-министра правительства республики Ильшат Фазрахманов.
Ильшат Фазрахманов отметил, что правительством республики уделяется пристальное внимание вопросам экологии и охраны окружающей среды, что, конечно, имеет большое значение для обеспечения качества жизни жителей региона.
— В 2024 году проведена серьёзная работа в этом направлении. Активно занимались восстановлением и экологической реабилитацией водных объектов, решением накопленных проблем, связанных с несанкционированным захоронением отходов, загрязнением атмосферного воздуха и др. Всего на эти цели направлено порядка 850 млн рублей, из них 185 млн рублей — это средства федерального бюджета, — рассказал Ильшат Фазрахманов.
В ходе заседания министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов рассказал об итогах деятельности природоохранного ведомства за 2024 год.
— Наша работа всегда ориентирована на конструктивный диалог с муниципальными образованиями, эта связь позволяет нам обсуждать и совершенствовать механизмы реализации природоохранных проектов, лучше понимать и учитывать мнение жителей. У нас одна общая цель — рациональное природопользование и обеспечение экологического благополучия, — отметил Нияз Фазылов.
Министр добавил, что в 2024 году в республике особое внимание уделялось развитию инфраструктуры накопления отходов, в том числе организации раздельного сбора отходов, повышению качества оказания услуги по обращению с отходами, строительству объектов обращения с отходами и ликвидации несанкционированных свалок. На сегодняшний день в Башкортостане обустроено 37 179 мест (площадка) накопления ТКО, или 99,5% от потребности, и установлено 90 303 контейнера, или 97,7% от потребности, в том числе в 2024 году — 190 контейнерных площадок и 1578 контейнеров. Все населенные пункты республики охвачены услугой по вывозу ТКО, охват фотофиксацией контейнерных площадок составляет 99%.
Также в этом году будут продолжены работы по капитальному ремонту Сакмарского водохранилища в Баймакском районе и приступят ремонту одного из крупнейших гидротехнических сооружений республики — Юмагузинского водохранилища. На это мероприятие привлечено более 400 млн рублей федеральных средств.
Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе выступления с посланием Госсобранию поставил задачу проработать вопрос по подписанию новых природоохранных соглашений с крупными промышленными предприятиями. Этот вопрос планируется проработать с Башкирской содовой компанией, Стерлитамакским нефтехимическим заводом.
Еще одно направление — устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий. Сегодня в республике активно создается инфраструктура для экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты. По поручению Главы Башкортостана планируется завезти новую партию зубров для дальнейшего расширения группировки.
— И все это — лишь небольшая часть той колоссальной работы, которая проводилась в республике в 2024 году. Но впереди еще многое предстоит сделать, в том числе в рамках «второй эпохи» нового национального проекта «Экологическое благополучие», — подытожил Нияз Фазылов.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия начинает второй этап реализации мусорной реформы.