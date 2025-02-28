В Башкирии на сохранение экологии направили 850 млн рублей.

Министр добавил, что в 2024 году в республике особое внимание уделялось развитию инфраструктуры накопления отходов, в том числе организации раздельного сбора отходов, повышению качества оказания услуги по обращению с отходами, строительству объектов обращения с отходами и ликвидации несанкционированных свалок. На сегодняшний день в Башкортостане обустроено 37 179 мест (площадка) накопления ТКО, или 99,5% от потребности, и установлено 90 303 контейнера, или 97,7% от потребности, в том числе в 2024 году — 190 контейнерных площадок и 1578 контейнеров. Все населенные пункты республики охвачены услугой по вывозу ТКО, охват фотофиксацией контейнерных площадок составляет 99%.