Додон: в Молдавии могут пройти досрочные президентские выборы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Парламентские выборы в Молдавии могут пройти уже в июле, а вслед за ними могут быть назначены и досрочные президентские выборы. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
Я думаю, что нынешняя молдавская власть уже сожалеет, что не провела досрочные парламентские выборы в конце прошлого года или в начале этого. Я думаю, что, скорее всего, выборы будут раньше. Будут не осенью. Я думаю, что они готовятся к выборам в июле. Скорее всего, парламентские выборы в Молдове будут начиная с 26−27 июля, по конституции их можно проводить. Избирательная кампания практически уже началась.
По словам Додона, таким образом, уже к концу лета можно будет говорить о формировании в Молдавии другой власти, «в которой не будут присутствовать представители нынешней партии власти Майи Санду». «И после этого, конечно, Санду, скорее всего, покинет республику, потому что у нас парламентская страна. У президента нет полномочий. Как только мы сформируем другое парламентское большинство, начнем расследовать все беззаконие, что Санду сотворила за эти годы, она превратится в хромую утку — есть такое политическое [выражение]. Как, к примеру, президент Грузии, который реальных полномочий не имеет. Поэтому мы уверены, что в Молдове должны [быть] и будут досрочные президентские выборы. Конечно, желательно, чтобы они были с парламентским выборами одновременно, чтобы мы не теряли средства, проводя две избирательные кампании. Но после парламентских выборов мы будем добиваться досрочных президентских выборов», — подчеркнул политик.
В январе в Молдавии был создан блок «Альтернатива», куда вошли партия «Движение национальной альтернативы» во главе с мэром Кишинева Ионом Чебаном, Партия развития и Объединения Молдавии во главе с бывшим премьером Ионом Кику, партия «Гражданский конгресс», а также команда бывшего генерального прокурора страны Александра Стояногло. Представляя блок на пресс-конференции, Чебан подчеркнул, что «одна из его главных задач — вывести страну из кризиса и восстановить доверие народа к государственным институтам, которые сегодня превращены в личную собственность Санду и ее правящей Партии действия и солидарности». По его словам, блок будет поддерживать курс Молдавии на интеграцию в ЕС.
Осенью 2025 года в Молдавии должны пройти парламентские выборы. Полномочия главы государства ограничены, реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. Таким образом, окончательная расстановка политических сил в стране станет ясна после парламентских выборов.