Додон: в Молдавии могут пройти досрочные президентские выборы

По словам Додона, таким образом, уже к концу лета можно будет говорить о формировании в Молдавии другой власти, «в которой не будут присутствовать представители нынешней партии власти Майи Санду». «И после этого, конечно, Санду, скорее всего, покинет республику, потому что у нас парламентская страна. У президента нет полномочий. Как только мы сформируем другое парламентское большинство, начнем расследовать все беззаконие, что Санду сотворила за эти годы, она превратится в хромую утку — есть такое политическое [выражение]. Как, к примеру, президент Грузии, который реальных полномочий не имеет. Поэтому мы уверены, что в Молдове должны [быть] и будут досрочные президентские выборы. Конечно, желательно, чтобы они были с парламентским выборами одновременно, чтобы мы не теряли средства, проводя две избирательные кампании. Но после парламентских выборов мы будем добиваться досрочных президентских выборов», — подчеркнул политик.