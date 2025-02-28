При поддержке «Единой России» в Иркутске пройдет масштабный форум волонтеров «СВОих не бросаем»

«Масштаб II форума волонтеров и добровольцев тыла “СВОих не бросаем” будет гораздо больше, чем предыдущего. Он пройдет в течение двух дней — 15—16 марта . В первый день мы его называем теоретическим, наши коллеги — волонтёры и добровольцы — будут встречаться с представителями государственных органов, учреждений, с общественными организациями, которые оказывают помощь и поддержку участникам специальной военной операции и их родственникам. Во второй день пройдет выставка и мастер-классы, встреча с губернатором Иркутской области Игорем Ивановичем Кобзевым и чествование наших волонтеров и добровольцев», — рассказала заместитель секретаря Иркутского регионального отделения «Единой России» Наталья Дикусарова.