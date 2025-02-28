При поддержке «Единой России» в Иркутске пройдет масштабный форум волонтеров «СВОих не бросаем»

II форум волонтеров и добровольцев Иркутской области «СВОих не бросаем» пройдет в Иркутске
В числе организаторов также Правительство и Законодательное Собрание Иркутской области, Министерство обороны РФ, Благотворительный фонд «Звезда», Иркутский филиал фонда «Защитники Отечества», Медиа-центр «Приангарье», волонтерские группы и объединения.
Информационные партнеры форума: «Вести-Иркутск», ТК «АИСТ», портал «IRK.RU», КП Байкал, информационные агентства «Иркутскмедиа», «ТК Город», «Тайшет24».
«Масштаб II форума волонтеров и добровольцев тыла “СВОих не бросаем” будет гораздо больше, чем предыдущего. Он пройдет в течение двух дней —
Как подчеркнул член оргкомитета форума, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Дмитрий Мясников, первый форум волонтеров в Иркутской области состоялся 12 ноября 2023 года, и его результаты оказались очень впечатляющими. «Тогда мы не ожидали, что будет такой отклик. Сегодня мы видим, что волонтерское движение Иркутской области одно из самых массовых в масштабе страны. Десятки тысяч незнакомых между собой людей занялись общим делом, возникла собственная культура, есть постоянное общение в чатах», — рассказал он.
Как сообщила руководитель Добровольческого движения тыла «Тепло родного края» (Эхирит-Булагатский район) Любовь Попова, именно после I форума волонтеры стали брать большие заявки от воинских подразделений на изготовление маскировочных сетей. Так, одна заявка составляла 5 тысяч квадратных метров: артдивизион, в котором служили жители Иркутской области, оказался на открытом пространстве, без маскировки. Заказ на изготовление масксетей был распределен между несколькими группами волонтеров Иркутской области, для них на I форуме собрали средства и закупили расходные материалы, задача была выполнена. «Сейчас каждая крупная заявка распределяется по нашим группам, их больше 80», — уточнила она.
«Этот форум является и частью мероприятий к Юбилею Победы. Мы рассчитываем, что он будет полезен по тем вопросам, которые ставят волонтеры, в том числе по реабилитации ветеранов СВО, поскольку бойцы, которые возвращаются, сразу идут к волонтерам», — поделился Дмитрий Мясников.
Как отметила начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, сейчас актуальными являются вопросы юридического статуса волонтерских групп. Многие из них работают неформально, по этой причине не могут получать государственную поддержку на осуществление своей деятельности. Требуется помочь им с приобретением юридического статуса. «Волонтеры — это огромная, мощная сила, они передают посыл бойцам, которые сегодня защищают интересы нашей Родины, что они не одни. Форум дает мощный стимул к дальнейшим действиям, сейчас не время уставать».