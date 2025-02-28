Трех должностных лиц «Макфы» задержали в Челябинске по делу о получении взятки

По версии следствия, с 1 сентября 2024 года года по 27 февраля текущего года должностные лица фирмы намеревались получить взятку на сумму не менее 16 млн рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы, однако были задержаны.