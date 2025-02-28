Трех должностных лиц «Макфы» задержали в Челябинске по делу о получении взятки

По версии следствия, с 1 сентября 2024 года года по 27 февраля текущего года должностные лица фирмы намеревались получить взятку на сумму не менее 16 млн рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы, однако были задержаны.
«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу», — указано в Telegram-канале ведомства.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Челябинской области, по данному факту возбуждены уголовные дела. На данный момент проводятся следственные мероприятия с целью закрепления доказательной базы и установления фактов противоправной деятельности.
27 февраля в Рязанской области возбудили уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом. Задержан бывший заместитель председателя правительства региона Артем Никитин. Установлено, что чиновник предоставил бизнесмену данные об условиях предстоящих закупок и оказывал иное содействие за денежное вознаграждение. Так, предприниматель мог выигрывать в аукционах. В общей сложности сумма взятки превысила 17 млн рублей.