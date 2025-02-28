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Американский блогер назвал свое интервью с Лукашенко одним из самых содержательных и впечатляющих

Американский блогер назвал свое интервью с Лукашенко впечатляющим.

Источник: Комсомольская правда

Американский блогер, бизнесмен, эксперт в области финансов, ведущие крупнейшего шоу в соцсети Х Марио Науфал назвал интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которое состоялось 27 февраля, впечатляющим и содержательным. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Одно из моих самых содержательных и впечатляющих интервью…» — написал у себя в соцсетях американский блогер.

Своим подписчикам в социальной сети Х он предложил угадать гостя интервью, сопроводив публикацию кадром из Дворца Независимости.

Американский блогер назвал свое интервью с Лукашенко впечатляющим и содержательным. Фото: скриншот с соцсети Х Марио Науфала.

Ранее американский блогер Науфал рассказал об интервью с Лукашенко и его желании мира.

Тем временем в интервью президент Беларуси Александр Лукашенко оценил предстоящую сделку США и Украины по редкоземельным металлам и сказал, что было бы, если бы выборы в США выиграл Байден.

Кроме того, глава государства заявил, что Россия не согласится на миротворцев ЕС на территории Украины.

Также Лукашенко сказал о разговоре с Путиным по урегулированию украинского конфликта и уточнил, что готовится встретиться с Путиным через неделю.