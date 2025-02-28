Американский блогер назвал свое интервью с Лукашенко одним из самых содержательных и впечатляющих

Американский блогер, бизнесмен, эксперт в области финансов, ведущие крупнейшего шоу в соцсети Х Марио Науфал назвал интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которое состоялось 27 февраля, впечатляющим и содержательным. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Одно из моих самых содержательных и впечатляющих интервью…» — написал у себя в соцсетях американский блогер.
Своим подписчикам в социальной сети Х он предложил угадать гостя интервью, сопроводив публикацию кадром из Дворца Независимости.
Американский блогер назвал свое интервью с Лукашенко впечатляющим и содержательным. Фото: скриншот с соцсети Х Марио Науфала.
Ранее американский блогер Науфал рассказал об интервью с Лукашенко и его желании мира.
Тем временем в интервью президент Беларуси Александр Лукашенко оценил предстоящую сделку США и Украины по редкоземельным металлам и сказал, что было бы, если бы выборы в США выиграл Байден.
Кроме того, глава государства заявил, что Россия не согласится на миротворцев ЕС на территории Украины.
Также Лукашенко сказал о разговоре с Путиным по урегулированию украинского конфликта и уточнил, что готовится встретиться с Путиным через неделю.