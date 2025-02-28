Токаев назначил Каната Шарлапаева своим помощником

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды.
«Указом главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности», — отмечено в официальном сообщении.
Канат Шарлапаев родился в 1981 году в России. Окончил Саратовский социально-экономический университет, Крэнфилдскую школу менеджмента (Великобритания) по специальности экономист, магистр финансов и управления.
Трудовую деятельность начал в 2003 году менеджером Управления по работе с клиентами Банка Петрокоммерц России.
В 2006—2008 годах проработал специалистом в Финансовом департаменте инвестиционного банка «Сити» в Лондоне (Великобритания), в Праге (Чехия).
В 2008—2014 годах являлся старшим аналитиком, помощником вице-президента, вице-президентом Регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестиционного банка «Сити» (Великобритания).
С 2014 по 2015 годы занимал должность вице-президента Региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африки инвестиционного банка «Сити» Великобритании.
В 2015—2017 годах был главным финансовым директором, заместителем председателя правления, старшим вице-президентом Ситибанк Казахстана.
С 2017 по 2020 годы работал в должности главного финансового директора по России, Украине и Казахстану, старшего вице-президента Ситибанк Российской Федерации.
В 2020 году назначен на должность регионального директора по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего востока и Восточной Европы инвестиционного банка «Сити» (ОАЭ).
С февраля 2022 года — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек”.
С 4 сентября 2023 года возглавлял министерство промышленности и строительства.
25 января 2025 года он получил новую должность, возглавив Федерацию регби.