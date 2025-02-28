Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев назначил Каната Шарлапаева своим помощником

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 28 февраля 2025 года, назначил себе нового помощника. Им стал Канат Шарлапаев. Ранее он занимал должность министра промышленности и строительства, сообщает Zakon.kz.

Источник: https://primeminister.kz/

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды.

«Указом главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности», — отмечено в официальном сообщении.

Канат Шарлапаев родился в 1981 году в России. Окончил Саратовский социально-экономический университет, Крэнфилдскую школу менеджмента (Великобритания) по специальности экономист, магистр финансов и управления.

Трудовую деятельность начал в 2003 году менеджером Управления по работе с клиентами Банка Петрокоммерц России.

В 2006—2008 годах проработал специалистом в Финансовом департаменте инвестиционного банка «Сити» в Лондоне (Великобритания), в Праге (Чехия).

В 2008—2014 годах являлся старшим аналитиком, помощником вице-президента, вице-президентом Регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестиционного банка «Сити» (Великобритания).

С 2014 по 2015 годы занимал должность вице-президента Региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африки инвестиционного банка «Сити» Великобритании.

В 2015—2017 годах был главным финансовым директором, заместителем председателя правления, старшим вице-президентом Ситибанк Казахстана.

С 2017 по 2020 годы работал в должности главного финансового директора по России, Украине и Казахстану, старшего вице-президента Ситибанк Российской Федерации.

В 2020 году назначен на должность регионального директора по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего востока и Восточной Европы инвестиционного банка «Сити» (ОАЭ).

С февраля 2022 года — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек”.

С 4 сентября 2023 года возглавлял министерство промышленности и строительства.

25 января 2025 года он получил новую должность, возглавив Федерацию регби.