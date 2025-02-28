Лукашенко о Путине, переговорах с США и миротворцах. Главные заявления

Да, неприятно, что мощное государство в виде США у тебя под забором, за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее. Наверное, не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет. Россия огромная, и у нее этого добра хватает.