Лукашенко о Путине, переговорах с США и миротворцах. Главные заявления

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что полная версия разговора будет опубликована позднее. Приводим ключевые заявления из интервью Александра Лукашенко, согласно материалу RTVI.
Белорусский лидер рассказал, что в марте планирует визит в Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Лукашенко выразил сомнения, что США заинтересованы в редкоземельных металлах на территории Украины, и предполагает, что американцы заключают соглашение с Киевом, в том числе чтобы оказать давление на Россию, так как «неприятно, что мощное государство у тебя под забором будет разрабатывать полезные ископаемые».
Да, неприятно, что мощное государство в виде США у тебя под забором, за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее. Наверное, не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет. Россия огромная, и у нее этого добра хватает.
Лукашенко раскрыл, что на переговорах России и США в Эр-Рияде 18 февраля вопросы Украины затрагивались «вскользь».
По словам президента Белоруссии, Владимир Путин знает, что украинцы обижаются, что их не пригласили на встречу, но считает, что звать украинскую делегацию не имело смысла, так как обсуждались вопросы взаимодействия России и США.
Лукашенко подтвердил готовность российского лидера сесть за стол переговоров по урегулированию украинского кризиса, в том числе с Киевом.
По мнению главы Белоруссии, Россия будет против размещения на Украине европейских миротворцев. Одна из причин — агрессивная позиция стран ЕС.
Александр Лукашенко отметил усилия американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и выразил надежду, что ему удастся склонить Францию и Великобританию к смене позиции по отношению к мирным переговорам.