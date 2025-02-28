Светлана Камбулова отреагировала на драку двух водителей автобусов в Таганроге

Кроме того, Светлана Камбулова поручила начальнику управления транспорта и дорожного строительства Максиму Ковалеву провести совещание с участием всех перевозчиков и потребовать не допускать конфликтных ситуаций на дорогах. Она отметила, что это не первый подобный случай в городе.