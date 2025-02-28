Сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Беларусь и Россию

Планируется, что ограничения будут распространяться на всех зарегистрированных в Латвии поставщиков туристических услуг. Как уточнили в пресс-службе законодательного органа, чтобы изменения окончательно вступили в силу, Сейм должен одобрить их еще в двух чтениях.