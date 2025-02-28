Трамп на встрече со Стармером отрезвил Европу по вопросу Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа требует от ведомств пересмотра контрактов с крупными консалтинговыми компаниями, чтобы избавиться от тех, которые не являются существенными для их работы, сообщает портал Nextgov/FCW со ссылкой на попавшую в его распоряжение записку.