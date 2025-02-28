Трамп на встрече со Стармером отрезвил Европу по вопросу Украины, пишут СМИ

«Исполняющий обязанности главы управления общих служб (GSA) (Стивен Эхикян)… попросил старших менеджеров по закупкам ведомств проверить контракты на оказание консалтинговых услуг с 10 компаниями… Deloitte, Accenture Federal Services, Booz Allen Hamilton, General Dynamics, Leidos, Guidehouse, Hill Mission Technologies Corp., Science Applications International Corporation, CGI Federal и International Business Machines Corporation», — говорится в материале портала.
В GSA отметили, что эти компании, согласно прогнозам на 2025 год, получат от властей за свои услуги более 65 миллиардов долларов.
«Это… должно измениться», — указано в записке.
Согласно документу, GSA уже просили ведомства расторгнуть те контракты с этими компаниями и их филиалами, которые не являются критически важными для их деятельности.
«Не было предпринято достаточно мер. Мы требуем каждое ведомство проверить эти контракты… снова», — отмечается в записке.
Ведомства теперь должны до 7 марта предоставить список контрактов, которые они оставят в силе, и тех, которые расторгнут. Как указывает портал, неясно, получили ли все ведомства США это уведомление.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что новый департамент государственной эффективности (DOGE) выявил «шокирующие» расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе. Нынешний министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8−7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Штатов «вышедшим из-под контроля» и выразил обеспокоенность возможными последствиями.