В Омской области установили новые диапазоны потребления электричества

В РЭК Омской области озвучили свое решение о размере сезонного коэффициента. Так, первый диапазон, установленный РЭК Омской области, составит 7 020 кВт*ч в месяц, второй диапазон — от 7 020 до 10 800 кВт*ч, третий диапазон — свыше 10 800 кВт*ч в месяц.