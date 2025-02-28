В Омской области установили новые диапазоны потребления электричества

Постановление направлено на более гибкую настройку диапазонов потребления электрической энергии в отопительный период. Дифференцированные тарифы сократят случаи, когда абоненты потребляют большое количество электроэнергии по «льготным» тарифам для коммерческой деятельности. Например, для незаконного майнинга (добыча цифровой валюты).
В РЭК Омской области озвучили свое решение о размере сезонного коэффициента. Так, первый диапазон, установленный РЭК Омской области, составит 7 020 кВт*ч в месяц, второй диапазон — от 7 020 до 10 800 кВт*ч, третий диапазон — свыше 10 800 кВт*ч в месяц.
Размер диапазонов вне отопительного периода (с мая по август включительно) останется неизменным: предел первого диапазона до 3900 кВт*ч в месяц, второй диапазон утвержден в пределах 3901−6000 кВт*ч, третий — свыше 6000 кВт*ч в месяц.
На основании решения РЭК Омской области энергоснабжающие организации обязаны сделать перерасчет выставленных платежей за январь и февраль 2025 года с учетом новых диапазонов потребления в отопительный период.
Важно отметить, что новые диапазоны на электроэнергию, потребляемую в домах с электроотопительными установками, могут применяться только при наличии соответствующей информации в техническом паспорте жилого помещения или иных документов, подтверждающих наличие соответствующего оборудования.