Стали известны кандидаты на пост главы Осинского округа

Имена кандидатов на пост главы Осинского округа стали известны в Пермском крае, сообщает сайт газеты «Звезда». Как рассказывает издание, два кандидата были одобрены 28 февраля во время заседания конкурсной комиссии. Свои силы в борьбе за должность главы попробуют руководитель инспекции гостехнадзора Пермского края Игорь Морозов и заместитель главы Чайковского округа Виталий Астафьев.