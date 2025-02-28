Стали известны кандидаты на пост главы Осинского округа

Имена кандидатов на пост главы Осинского округа стали известны в Пермском крае, сообщает сайт газеты «Звезда». Как рассказывает издание, два кандидата были одобрены 28 февраля во время заседания конкурсной комиссии. Свои силы в борьбе за должность главы попробуют руководитель инспекции гостехнадзора Пермского края Игорь Морозов и заместитель главы Чайковского округа Виталий Астафьев.
На сам конкурс также заявлялся заместитель атамана Волжского войскового казачьего общества Игорь Мыльников. Действующий глава Осы Алексей Григорьев не стал принимать участие в новых выборах. Сам вопрос избрания нового руководителя муниципалитета дума Осинского округа планирует рассмотреть на заседании 5 марта.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что накануне Кунгурская дума рассматривала вопрос о досрочной отставке главы округа Вадима Лысанова. В частности, на повестке дня оказалось предложение уволить чиновника на фоне проверки местной прокуратуры. Надзорный орган выявил конфликт интересов, из-за которого предлагалось прекратить его полномочия в связи с утратой доверия.