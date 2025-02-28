Бабушка из Новосибирской области добилась выплат за погибшего внука-военного

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес решение по делу местной жительницы, которая обратилась с заявлением о признании её фактическим воспитателем внука, погибшего при исполнении воинского долга.
Антон (имя изменено), внук заявительницы, погиб от огнестрельного ранения в голову во время службы по призыву в Крыму. Суд установил, что после лишения родителей Антона родительских прав его опекуном без вознаграждения была назначена бабушка. Впоследствии оба родителя внука скончались.
В течение 14 лет до совершеннолетия Антона бабушка воспитывала его, материально обеспечивала и заботилась о нём, фактически заменив родителей.
Решение суда позволит бабушке получить страховые выплаты и единовременные пособия, связанные с гибелью внука, как фактическому воспитателю.
Читайте также на портале Om1.ru.
Новосибирца осудили за распространение детской порнографии в Telegram.