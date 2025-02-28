Бабушка из Новосибирской области добилась выплат за погибшего внука-военного

Антон (имя изменено), внук заявительницы, погиб от огнестрельного ранения в голову во время службы по призыву в Крыму. Суд установил, что после лишения родителей Антона родительских прав его опекуном без вознаграждения была назначена бабушка. Впоследствии оба родителя внука скончались.