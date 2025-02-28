В Хабаровске представили нового руководителя Следственного управления

В Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО состоялось торжественное мероприятие. Представили нового руководителя — генерал-майора юстиции Станислава Белянского. Указ о его назначении зачитали в присутствии представителей власти и силовых структур. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.