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В Хабаровске представили нового руководителя Следственного управления

Станислав Белянский вступил в должность.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО состоялось торжественное мероприятие. Представили нового руководителя — генерал-майора юстиции Станислава Белянского. Указ о его назначении зачитали в присутствии представителей власти и силовых структур. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Открыл встречу полковник юстиции Максим Малышкин. Он поздравил Станислава Белянского с назначением и вручил ему служебное удостоверение. Вице-губернатор края Артем Мельников отметил, что взаимодействие следственного управления с региональными властями остается конструктивным. Глава Закдумы Николай Шевцов подчеркнул важность работы следователей.

Станислав Белянский поблагодарил руководство страны за доверие и отметил профессионализм своих коллег.

«Приложу все усилия, чтобы эффективно служить на благо Хабаровского края и ЕАО», — сказал Станислав Юрьевич.

СК