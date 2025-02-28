В Хабаровске представили нового руководителя Следственного управления

В Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО состоялось торжественное мероприятие. Представили нового руководителя — генерал-майора юстиции Станислава Белянского. Указ о его назначении зачитали в присутствии представителей власти и силовых структур. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Открыл встречу полковник юстиции Максим Малышкин. Он поздравил Станислава Белянского с назначением и вручил ему служебное удостоверение. Вице-губернатор края Артем Мельников отметил, что взаимодействие следственного управления с региональными властями остается конструктивным. Глава Закдумы Николай Шевцов подчеркнул важность работы следователей.
Станислав Белянский поблагодарил руководство страны за доверие и отметил профессионализм своих коллег.
«Приложу все усилия, чтобы эффективно служить на благо Хабаровского края и ЕАО», — сказал Станислав Юрьевич.