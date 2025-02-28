Глава воронежской Россоши Владимир Кобылкин ушел в отставку

Господин Кобылкин сменил на должности главы Россоши Юрия Мишанкова, который в 2018 году возглавил Россошанский район. Весной прошлого года на господина Мишанкова завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В начале 2025-го оно дошло до суда. Россошанский район с октября 2024 года возглавляет Роман Береснев.