Лукашенко собрал совещание по новой системе регулирования цен

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля собрал совещание по новой системе регулирования цен, передает корреспондент БЕЛТА.
«У нас в повестке дня важнейшая тема — новая система регулирования цен. Я ее часто называл “справедливой формулой”, которую вы должны были выработать и внести на рассмотрение. То есть домашнее задание. Посмотрим, как вы его выполнили», — отметил Александр Лукашенко.
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По его словам, на первый взгляд, этот вопрос сейчас не так актуален для Беларуси, как это было в 2022 году. «Тогда мы наблюдали откровенную ценовую вакханалию. Пришлось вмешиваться, в том числе и Президенту, чтобы остановить данный произвол ультимативно. Именем революции остановили. Более того, вопреки паникерам-скептикам, кричавшим, что магазины опустеют, разорятся и закроются, все остались работать и работают. Да и товарный ассортимент мы не только сохранили, но и расширили со временем. И если что-то где-то не так, значит, мы виноваты. И не надо здесь пенять на какие-то экономические причины», — подчеркнул глава государства.
Когда инфляция в стране начала расти, Президент потребовал заняться ценами. Без его жестких требований и постоянного контроля за выполнением поручений ее бы не удалось остановить. «По сути, был создан тогда комплексный документ (как считают в правительстве) по регулированию потребительского рынка, который затрагивал не только вопросы ценообразования. Если бы это был комплексный документ, то не было бы кучи жалоб со стороны производителей, продавцов и прочих», — заметил Александр Лукашенко.
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«Я не хочу сказать, что те жалобщики, которые обращаются ко мне и в соответствующие органы, абсолютно правы. Да нет, я земной человек. Я понимаю, кто в основном жалуется, что это за люди. Я глубже начинаю смотреть: если у тебя сегодня нет денег для того, чтобы что-то купить (а цены у нас самые низкие в мире, они, может быть, не удовлетворяют всех, но это самые низкие цены в мире), то иди работай. Иди на вторую, на третью работу. Если тебя не берут, давай посмотрим, как ты в школе учился, что у тебя в голове есть. Сегодня лишь бы кого — это не советские времена — на работу не возьмут. Нужен человек, который будет давать результат. С этой точки зрения стань перед зеркалом, посмотри на себя: сможешь ли ты давать этот результат? Вот такая непопулярная позиция, но она жизненная», — сказал глава государства.
Как показала практика, выбранная директивно в 2022 году модель позволила выполнить поставленную перед ней в критический момент задачу. По данным статистики, в прошлом году инфляция составила 5,2% при плане в 6%. Нынешний 2025 год начали также спокойно. «При этом надо учесть, что мы директивно поднимаем некоторые цены. Возьмите ЖКХ, другие направления, топливо. Мы жестко контролируем, и без разрешения властей цены не растут», — обратил внимание Президент. — К слову, у нас один из самых низких показателей среди стран — участниц Содружества. Но надо понимать, что мы по цепочке от сырья до товара не все имеем в стране. Мы по импорту больше половины завозим для того, чтобы производить в нашей экономике товары и продавать. Это большая зависимость. Мы там инфляцию не регулируем. И если нам дешевле не могут продать, мы покупаем по столько, по сколько нам предложат".
Вместе с тем по некоторым группам товаров статистика не такая оптимистичная, констатировал Александр Лукашенко. Речь прежде всего об овощах. Цены на них зимой ежегодно повышаются на 15−20%. Правительство обещало решить эту проблему, однако значимого результата пока не видно. -0-