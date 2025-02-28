Лукашенко собрал совещание по новой системе регулирования цен

«Я не хочу сказать, что те жалобщики, которые обращаются ко мне и в соответствующие органы, абсолютно правы. Да нет, я земной человек. Я понимаю, кто в основном жалуется, что это за люди. Я глубже начинаю смотреть: если у тебя сегодня нет денег для того, чтобы что-то купить (а цены у нас самые низкие в мире, они, может быть, не удовлетворяют всех, но это самые низкие цены в мире), то иди работай. Иди на вторую, на третью работу. Если тебя не берут, давай посмотрим, как ты в школе учился, что у тебя в голове есть. Сегодня лишь бы кого — это не советские времена — на работу не возьмут. Нужен человек, который будет давать результат. С этой точки зрения стань перед зеркалом, посмотри на себя: сможешь ли ты давать этот результат? Вот такая непопулярная позиция, но она жизненная», — сказал глава государства.