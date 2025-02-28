Макрон призвал ЕС отказаться от «счастливой вассализации» с США

«Сегодня трансформация, которую мы должны совершить, — это стать силой, потому что мы ею не являемся. Мы рынок, мы мирное место, но мы немного аморфны. Мы недостаточно планируем заранее, — сказал он. — Европа должна заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти. Это не плохое слово, наоборот».