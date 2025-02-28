Politico: Швеция готовится к противостоянию с Россией после СВО

Он сказал, что, несмотря на временное снижение активности российских военных в Прибалтике, ситуация может измениться после окончания конфликта на Украине.
«Как только военные действия на Украине прекратятся или уменьшатся, мы уверены, что русские вернутся в наш район», — отметил Нильссон.
Вместе с тем, глава разведки Швеции не сказал, что противостояние будет неизбежным. Тем не менее, он назвал Россию военной угрозой.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Вместе с тем, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.