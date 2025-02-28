Генсек НАТО дал Зеленскому обещание на «миллиарды» после разговора с Трампом

Ранее на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером Трамп поддержал пятую статью устава НАТО, которая гласит, что вооружённое нападение на одну страну — участницу считается нападением на весь альянс. Однако он исключил её применение в случае Украины. Также республиканец заявил, что предстоят переговоры о возможном возвращении Незалежной утраченных территорий. Кроме того, он предположил, что конфликт завершится «довольно скоро» или не завершится вовсе.