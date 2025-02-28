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Генсек НАТО дал Зеленскому обещание на «миллиарды» после разговора с Трампом

Прошёл телефонный разговор между Генсеком НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом. Глава альянса после него пообещал Киеву «миллиарды помощи». Об этом Рютте написал на своей странице в соцсети X.

Источник: Reuters

«Приятно пообщался с Дональдом Трампом. США и НАТО становятся сильнее. Союзники по НАТО быстро переходят к увеличению инвестиций в оборону. Что касается Украины, то союзники готовят дополнительные миллиарды в виде помощи и взносов на гарантии безопасности», — указал Рютте.

Ранее на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером Трамп поддержал пятую статью устава НАТО, которая гласит, что вооружённое нападение на одну страну — участницу считается нападением на весь альянс. Однако он исключил её применение в случае Украины. Также республиканец заявил, что предстоят переговоры о возможном возвращении Незалежной утраченных территорий. Кроме того, он предположил, что конфликт завершится «довольно скоро» или не завершится вовсе.

НАТО