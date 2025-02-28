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Шавкат Мирзиёев вручил орден «Дустлик» главе Международной федерации дзюдо

Президент Узбекистана принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, находящегося в Узбекистане в рамках проведения престижного международного турнира «Большого шлема».

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вручил главе Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру высокую государственную награду — орден «Дўстлик». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, находящегося в Узбекистане в рамках проведения престижного международного турнира «Большого шлема».

Участники встречи рассмотрели вопросы расширения плодотворного сотрудничества с указанной авторитетной спортивной организацией в области развития национальной школы дзюдо и популяризации этого вида единоборства в республике.

«Глава федерации Мариус Визер высоко оценил проводимые масштабные реформы по популяризации здорового образа жизни и всемерной поддержке разных видов спорта в стране, широкому вовлечению молодежи, особенно девушек, а также созданию современной и доступной спортивной инфраструктуры», — отметили в пресс-службе главы государства.

Особое внимание в ходе встречи стороны уделили вопросам расширения технического содействия и экспертной помощи федерации в подготовке спортсменов, тренеров и судей, внедрении эффективного механизма отбора талантливой молодежи.

Кроме того, было предложено регулярно проводить международные соревнования по дзюдо в регионах Узбекистана.

В завершение встречи президент Узбекистана за большой личный вклад в развитие национальной школы этого единоборства вручил главе Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру высокую государственную награду — орден «Дўстлик».

Следует отметить, что Узбекистан активно участвует в деятельности международной федерации. В 2022 году в стране успешно проведен чемпионат мира среди взрослых, а в прошлом году — мировое первенство среди военнослужащих. На летних Олимпийских играх в городе Париже Диёра Келдиёрова впервые в истории Узбекистана завоевала золотую медаль по дзюдо.

Шавкат Мирзиеев