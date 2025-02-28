Шавкат Мирзиёев вручил орден «Дустлик» главе Международной федерации дзюдо

Следует отметить, что Узбекистан активно участвует в деятельности международной федерации. В 2022 году в стране успешно проведен чемпионат мира среди взрослых, а в прошлом году — мировое первенство среди военнослужащих. На летних Олимпийских играх в городе Париже Диёра Келдиёрова впервые в истории Узбекистана завоевала золотую медаль по дзюдо.