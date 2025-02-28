Южная Корея приняла решение ослабить санкции на поставку медтехники в Беларусь

Говорится, что ранее для поставки отдельных видов оборудования, которое попало под санкции, необходимо было получать индивидуальные разрешения. Сейчас для экспорта нужно только предварительное уведомление властей. Кроме того, в течение 30 дней после установки оборудования нужно будет предоставить соответствующее подтверждение, а после — два раза в год отчитываться о его целевом применении.