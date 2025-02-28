Южная Корея приняла решение ослабить санкции на поставку медтехники в Беларусь, пишет РИА Новости.
Сообщается, что Южная Корея в пятницу, 28 февраля, впервые решила смягчить санкции, действующие на экспорт медицинского оборудования в Беларусь и Россию. В качестве примера называется поставка рентгеновских аппаратов и радионуклидных устройств визуализации. Вместе с тем в приложении к уведомлению сказано, что под исключения попадает любая медтехника, а также предназначенные для нее запчасти, комплектующие.
Говорится, что ранее для поставки отдельных видов оборудования, которое попало под санкции, необходимо было получать индивидуальные разрешения. Сейчас для экспорта нужно только предварительное уведомление властей. Кроме того, в течение 30 дней после установки оборудования нужно будет предоставить соответствующее подтверждение, а после — два раза в год отчитываться о его целевом применении.
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