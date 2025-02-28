Макрон призвал Европу отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США

В ходе первого более чем за 15 лет официального визита французского лидера в страну гвоздик Макрон призвал европейцев «заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти» перед лицом непредсказуемости Дональда Трампа, как в вопросе Украины, так и в вопросе торговых пошлин, говорится в статье.
Я вижу, что многие люди в Европе считают, что нам придется быть любезными с американцами, нам придется им кланяться. Но я против счастливой вассализации. Европейцам как никогда надо быть едиными и сильными.
Макрон в ходе стремительного тура по западным столицам пытается выдать себя за лидера Старого Света: в понедельник он встречался в Вашингтоне с Дональдом Трампом, в среду вечером — с вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а в воскресенье собирается на саммит в Лондон, созванный премьер-министром Великобритании Киром Стармером.