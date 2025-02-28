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Макрон призвал Европу отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США

В ходе двухдневного визита в Португалию президент Франции Эммануэль Макрон в четверг призвал европейцев быть «более сплоченными и сильными, чем когда-либо» и отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с Соединенными Штатами, сообщает TV5 Monde.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В ходе первого более чем за 15 лет официального визита французского лидера в страну гвоздик Макрон призвал европейцев «заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти» перед лицом непредсказуемости Дональда Трампа, как в вопросе Украины, так и в вопросе торговых пошлин, говорится в статье.

Я вижу, что многие люди в Европе считают, что нам придется быть любезными с американцами, нам придется им кланяться. Но я против счастливой вассализации. Европейцам как никогда надо быть едиными и сильными.

Эммануэль Макрон
президент Франции

Макрон в ходе стремительного тура по западным столицам пытается выдать себя за лидера Старого Света: в понедельник он встречался в Вашингтоне с Дональдом Трампом, в среду вечером — с вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а в воскресенье собирается на саммит в Лондон, созванный премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Макрон Эмманюэль