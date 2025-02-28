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Лукашенко: бизнесмены должны сами устанавливать цены, но по справедливости

Белорусские власти считают, что рынок не нуждается в жестком регулировании, но для всех его участников в республике нужно создать понятные условия работы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Бизнесмены и производители должны сами устанавливать цену на продукцию, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по системе ценообразования.

По его словам, в республике не нужно использовать жесткие методы регулирования, чтобы не нанести вреда экономике. Цены товаропроизводителей не нужно чрезмерно сдерживать.

Белорусский лидер пояснил, что государство не должно заниматься надзирательством, а создавать понятные условия для работы и общие для всех участников рынка правила.

«Бизнесмены и производители должны сами устанавливать цену на продукцию, но у них должна быть колея — колея справедливости», — цитирует Лукашенко БелТА.

Лукашенко Александр