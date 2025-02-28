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Минниханов подписал указ о единовременной выплате к 80-летию Победы

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременной денежной выплате к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Так, инвалидам и ветеранам войны в апреле-мае выплатят по 50 тыс. рублей. Выплаты получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Вдовам (вдовцам) погибших в период Великой Отечественной, Финской войны и войны с Японией, а также вдовам (вдовцам) инвалидов и участникам Великой Отечественной войны, указанных в пп. 4 п. 1 ст. 2 федерального закона «О ветеранах», выплатят по 10 тыс. рублей.