Минниханов подписал указ о единовременной выплате к 80-летию Победы

Так, инвалидам и ветеранам войны в апреле-мае выплатят по 50 тыс. рублей. Выплаты получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.