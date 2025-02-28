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Токаев назначил нового министра промышленности Казахстана

Им стал Ерсайын Нагаспаев.

Источник: https://finance.kz

АСТАНА, 28 фев — Sputnik. Токаев назначил нового министра промышленности Казахстана.

Им стал Ерсайын Нагаспаев, ранее эту должность занимал Канат Шарлапаев.

Он был атташе комитета по инвестициям МИД, третьим секретарем посольства Казахстана в России. Занимал руководящие должности в министерстве транспорта и коммуникаций.

Также Нагаспаев был советником вице-премьера, советником акима Карагандинской области. Акимом Шахтинска и заместителем акима Астаны.

В последние годы занимал руководящие должности в КТЖ.