АСТАНА, 28 фев — Sputnik. Токаев назначил нового министра промышленности Казахстана.
Им стал Ерсайын Нагаспаев, ранее эту должность занимал Канат Шарлапаев.
Он был атташе комитета по инвестициям МИД, третьим секретарем посольства Казахстана в России. Занимал руководящие должности в министерстве транспорта и коммуникаций.
Также Нагаспаев был советником вице-премьера, советником акима Карагандинской области. Акимом Шахтинска и заместителем акима Астаны.
В последние годы занимал руководящие должности в КТЖ.