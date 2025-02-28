Восемь судей Свердловской области приняли присягу

Первые мантии получили судья Артемовского городского суда Гузель Гарифьянова, судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Евгения Захаренко и судья Талицкого районного суда Василий Ставров — ранее они работали помощниками судей в судах Свердловской области и были назначены судьями указом президента от 21 февраля.
Несколько мировых судей были назначены на трехлетний срок полномочий постановлениями областного заксобрания от 3 декабря 2024 года и 25 февраля 2025 года:
Анна Базарова — мировой судья судебного участка № 6 Ленинского судебного района в Нижнем Тагиле;
Елена Ванчугова — мировой судья судебного участка № 2 Академического судебного района;
Виктория Удод — мировой судья судебного участка № 2 Сысертского судебного района;
Елена Казанцева — мировой судья судебного участка № 7 Дзержинского судебного района;
Анастасия Фетисова — мировой судья судебного участка № 2 Первоуральского судебного района.
Напомним, в Екатеринбурге 19 февраля состоялось торжественное открытие нового здания Академического районного суда. Это первый в истории современной России новый районный суд — он начал работу 28 февраля.