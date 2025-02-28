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Лукашенко сказал про роль государства в регулировании цен

Лукашенко сказал, в чем состоит роль государства.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания по ценам, которое проходит 28 февраля, сказал про роль государства в регулировании цен, пишет БелТА.

Лукашенко акцентировал внимание на том, что не должно быть жестких методов регулирования, чтобы не навредить экономике.

— Мы не должны чрезмерно сдерживать цены товаропроизводителей. И роль государства отныне должна заключаться не в надзирательстве, а в создании понятных условий работы, общих правил поведения для всех участников рынка, — подчеркнул глава государства.

Вместе с тем он заметил, что бизнесмены, а также производители должны сами устанавливать цену на продукцию. Однако президент уточнил, что у них должна быть своя колея — колея справедливости.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о вакханалии с ценами в 2022 году в Беларуси.

Тем временем глава государства сказал, какие товары должны быть по карману белорусам.

Кстати, Минтруда Беларуси сказало, кто может получить доплату к пенсии до 500 рублей.