Лукашенко сказал про роль государства в регулировании цен

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания по ценам, которое проходит 28 февраля, сказал про роль государства в регулировании цен, пишет БелТА.
Лукашенко акцентировал внимание на том, что не должно быть жестких методов регулирования, чтобы не навредить экономике.
— Мы не должны чрезмерно сдерживать цены товаропроизводителей. И роль государства отныне должна заключаться не в надзирательстве, а в создании понятных условий работы, общих правил поведения для всех участников рынка, — подчеркнул глава государства.
Вместе с тем он заметил, что бизнесмены, а также производители должны сами устанавливать цену на продукцию. Однако президент уточнил, что у них должна быть своя колея — колея справедливости.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о вакханалии с ценами в 2022 году в Беларуси.
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