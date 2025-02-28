Сергей Семенов вступил в должность главы Солнечного района Хабаровского края

«Пусть каждое ваше решение, каждый поступок будут продиктованы заботой о благе людей, а ваши профессиональный опыт в качестве мэра Амурска, управленческий талант, честная и принципиальная жизненная позиция способствуют плодотворной работе, направленной на развитие Солнечного муниципального района, повышение благосостояния его жителей», — сказал депутат.