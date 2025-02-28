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Сергей Семенов вступил в должность главы Солнечного района Хабаровского края

В торжественной церемонии принял участие депутат Думы Вадим Горуленко.

Источник: Reuters

В Солнечном муниципальном районе состоялась торжественная церемония представления нового главы. Должность занял Сергей Семенов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В мероприятии принял участие депутат краевой Думы Вадим Горуленко. Он вручил приветственный адрес председателя парламента и отметил, что пост главы района требует высокой ответственности.

«Пусть каждое ваше решение, каждый поступок будут продиктованы заботой о благе людей, а ваши профессиональный опыт в качестве мэра Амурска, управленческий талант, честная и принципиальная жизненная позиция способствуют плодотворной работе, направленной на развитие Солнечного муниципального района, повышение благосостояния его жителей», — сказал депутат.