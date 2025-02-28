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Юрий Шалабаев вручил гранты главы Нижнего Новгорода молодым педагогам

В этом году количество и сумма грантов были увеличены вдвое.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил гранты главы города молодым педагогам 28 февраля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом году количество и сумма грантов были увеличены вдвое.

Это наша благодарность за самоотдачу педагогов в работе с детьми и поддержка их стремления развиваться в профессии. Каждый раз общаюсь с ними и понимаю — наши дети в надёжных руках.

написал Шалабаев

Помимо этого, глава города поздравил коллективы 10 нижегородских школ, которые стали победителями социально-образовательного проекта «Патриоты Нижнего».

Напомним, гранты за самое смелое научное исследование начнут выдавать в Нижегородской области.