Юрий Шалабаев вручил гранты главы Нижнего Новгорода молодым педагогам

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил гранты главы города молодым педагогам 28 февраля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, в этом году количество и сумма грантов были увеличены вдвое.
Это наша благодарность за самоотдачу педагогов в работе с детьми и поддержка их стремления развиваться в профессии. Каждый раз общаюсь с ними и понимаю — наши дети в надёжных руках.
Помимо этого, глава города поздравил коллективы 10 нижегородских школ, которые стали победителями социально-образовательного проекта «Патриоты Нижнего».
Напомним, гранты за самое смелое научное исследование начнут выдавать в Нижегородской области.