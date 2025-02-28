Андрей Бочаров обсудил развитие мировых судов Волгоградской области

В планах — поэтапный капитальный ремонт и оснащение помещений судебных участков, а также благоустройство прилегающих территорий. До 2030 года планируют обновить 28 объектов, из которых четыре уже привели в порядок. Кроме того, программа предусматривает материальную поддержку сотрудников аппарата мировых судов, организацию профпереподготовки и повышения квалификации.