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Андрей Бочаров обсудил развитие мировых судов Волгоградской области

Губернатор принял участие в совещании судов общей юрисдикции региона.

Источник: администрация Волгоградской области

Губернатор Андрей Бочаров 27 февраля принял участие в совещании судов общей юрисдикции Волгоградской области. Судьи и чиновники обсудили обеспечение деятельности мировых судов, итоги 2024 года и планы на ближайшее будущее.

2024 год стал первым годом внедрения в регионе новой государственной программы «Развитие мировой юстиции в Волгоградской области», которая рассчитана до 2030 года. Она охватывает все аспекты материально-технического обеспечения мировых судей.

В планах — поэтапный капитальный ремонт и оснащение помещений судебных участков, а также благоустройство прилегающих территорий. До 2030 года планируют обновить 28 объектов, из которых четыре уже привели в порядок. Кроме того, программа предусматривает материальную поддержку сотрудников аппарата мировых судов, организацию профпереподготовки и повышения квалификации.