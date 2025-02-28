Песков высказался о будущей встрече Трампа и Зеленского

Президент США в соцсети Truth Social ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, в том числе назвав его «диктатором без выборов» и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. При этом 27 февраля Трамп заявил, что «не может поверить», будто ранее называл Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного «раздражающими».