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Песков высказался о будущей встрече Трампа и Зеленского

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться итогов контактов американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, прежде чем давать какие-либо оценки.

Источник: © РИА Новости

Президент США в соцсети Truth Social ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, в том числе назвав его «диктатором без выборов» и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. При этом 27 февраля Трамп заявил, что «не может поверить», будто ранее называл Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного «раздражающими».

«Давайте дождемся сегодняшних контактов и их результатов, и тех заявлений, которые по их итогам будут сделаны», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как оценивают в Кремле смену настроений высказываний Трампа в отношении Зеленского.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.

Песков Дмитрий
Трамп Дональд