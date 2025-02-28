В начале февраля телеканал CNN отмечал, что ~Залужный предпочтительнее для Трампа в качестве президента~, особенно при урегулировании конфликта. Если на Украине произойдет остановка огня, то у Зеленского появится возможность уступить место лицу, у которого нет «неудобной истории» с зарубежными политиками, что позволило бы договориться о каком-то более широком мирном соглашении. При этом в США признают, что выборы могут породить хаос в стране, так как их итог непредсказуем.