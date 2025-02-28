Ревизоры из ЕС приедут в Молдову и проверят, как власти справляются с уголовными делами

Министерство юстиции, выступая в качестве координатора, представит обзор 10 уголовных дел, завершенных в первой инстанции, включая дела о коррупции в высших эшелонах власти, отмывании денег, организованной преступности, государственных закупках и коррупции на выборах. На их основе будет отобрано около 6−7 дел для детального анализа, что позволит экспертам оценить эффективность работы национальных органов по расследованию данных преступлений и проведению судебных разбирательств.