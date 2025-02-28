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Ревизоры из ЕС приедут в Молдову и проверят, как власти справляются с уголовными делами

Молдову посетят эксперты ЕС для оценки национальных органов власти в контексте мониторинга борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Группа экспертов из Евросоюза посетит Кишинев, чтобы изучить, как власти справились с завершенными конкретными уголовными делами в сфере коррупции и оргпреступности, начиная со стадии обвинения и заканчивая вынесением приговора.

В Министерстве юстиции сообщили о получении уведомление от делегации ЕС в Молдове о начале миссии по экспертной оценке национальных властей в контексте мониторинга борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Эксперты примерно из 5−6 стран ЕС будут находиться в Молдове с 17 по 21 марта 2025 года, чтобы проанализировать, как национальные власти рассматривали завершенные конкретные дела, начиная с этапа уголовного преследования и заканчивая вынесением приговора.

Министерство юстиции, выступая в качестве координатора, представит обзор 10 уголовных дел, завершенных в первой инстанции, включая дела о коррупции в высших эшелонах власти, отмывании денег, организованной преступности, государственных закупках и коррупции на выборах. На их основе будет отобрано около 6−7 дел для детального анализа, что позволит экспертам оценить эффективность работы национальных органов по расследованию данных преступлений и проведению судебных разбирательств.

Рекомендации, выработанные по итогам этой оценки, будут включены в отчет, который будет представлен национальным органам власти, Европейской комиссии и государствам-членам ЕС.

Миссия является частью процесса расширения Европейского союза и продолжает коллегиальную оценку системы правосудия и борьбы с организованной преступностью и коррупцией, проведенную Европейской комиссией в 2023 году. Она также будет поддерживать реализацию рекомендаций Отчета о расширении 2024 года.

ЕС