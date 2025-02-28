В МИД раскрыли подробности переговоров России и США в Стамбуле

Переговоры прошли в четверг в резиденции генконсула США и продлились почти шесть с половиной часов. Российскую делегацию представлял директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
«Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей», — говорится в релизе.
Кроме того, Штатам предложили рассмотреть перспективу восстановления прямого авиасообщения между странами.
Москва и Вашингтон также обсудили:
- вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США, речь идет о шести объектах недвижимости, незаконно изъятых в 2016—2018 годах;
- пути преодоления многочисленных «раздражителей» в отношениях стран.
«Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран», — отметили на Смоленской площади.
В МИД подчеркнули, что встреча прошла в содержательном и деловом ключе, диалог по этому каналу продолжат.
Возобновление диалога
Встрече дипломатов в Стамбуле предшествовали российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде, состоявшиеся 18 февраля. Москву на них представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.