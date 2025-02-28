В МИД раскрыли подробности переговоров России и США в Стамбуле

Встрече дипломатов в Стамбуле предшествовали российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде, состоявшиеся 18 февраля. Москву на них представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.