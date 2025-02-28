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В МИД раскрыли подробности переговоров России и США в Стамбуле

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Делегации России и Соединенных Штатов на вчерашней встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения, сообщил МИД.

Источник: © РИА Новости

Переговоры прошли в четверг в резиденции генконсула США и продлились почти шесть с половиной часов. Российскую делегацию представлял директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

«Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей», — говорится в релизе.

Кроме того, Штатам предложили рассмотреть перспективу восстановления прямого авиасообщения между странами.

Москва и Вашингтон также обсудили:

  • вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США, речь идет о шести объектах недвижимости, незаконно изъятых в 2016—2018 годах;
  • пути преодоления многочисленных «раздражителей» в отношениях стран.

«Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран», — отметили на Смоленской площади.

В МИД подчеркнули, что встреча прошла в содержательном и деловом ключе, диалог по этому каналу продолжат.

Возобновление диалога

Встрече дипломатов в Стамбуле предшествовали российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде, состоявшиеся 18 февраля. Москву на них представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.

Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.