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Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение

«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — говорится в сообщении МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как заявили на Смоленской площади, на переговорах также затрагивались вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, изъятых в период с 2016 по 2018 год.

27 февраля в Стамбуле прошли переговоры дипломатических делегаций РФ и США. Стороны обсуждали работу дипмиссий, которые в последние годы сталкивались со множеством проблем и препон с обеих сторон. В Госдепартаменте назвали дискуссии «конструктивными» и сообщили, что переговорщики определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации работы.