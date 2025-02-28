Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение

Как заявили на Смоленской площади, на переговорах также затрагивались вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, изъятых в период с 2016 по 2018 год.
27 февраля в Стамбуле прошли переговоры дипломатических делегаций РФ и США. Стороны обсуждали работу дипмиссий, которые в последние годы сталкивались со множеством проблем и препон с обеих сторон. В Госдепартаменте назвали дискуссии «конструктивными» и сообщили, что переговорщики определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации работы.