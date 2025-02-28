В Омске судей массово возвращают из отставки

Кроме того, квалификационная коллегия дала согласие на привлечение судей в отставке к осуществлению правосудия. Ольга Свотина будет работать мировым судьёй на судебном участке № 96 в Центральном районе Омска, а Галина Шарушинская займёт аналогичную должность на участке № 4 в Горьковском районе Омской области.