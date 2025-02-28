В Омске судей массово возвращают из отставки

В Омской области определились с кандидатами на судейские должности. На заседании квалификационной коллегии судей, состоявшемся 28 февраля, были даны рекомендации на замещение вакантных постов.
Так, на должность судьи Арбитражного суда Омской области рекомендован Никита Черемушников. Владимир Коршун получил рекомендацию на пост председателя Большеуковского районного суда. Сергей Ильиных может занять вакантную должность судьи Ленинского районного суда Омска, а Дарья Хабарова — судьи Омского районного суда.
Кроме того, квалификационная коллегия дала согласие на привлечение судей в отставке к осуществлению правосудия. Ольга Свотина будет работать мировым судьёй на судебном участке № 96 в Центральном районе Омска, а Галина Шарушинская займёт аналогичную должность на участке № 4 в Горьковском районе Омской области.
Также было принято решение о прекращении отставки Владислава Куминова, ранее занимавшего пост судьи Колосовского районного суда.