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Главное из брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 28 февраля

Редакция Новостей Mail пересказывает основные темы брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе США, с позиции уважения и взаимной выгоды.

Давать оценки заявлениям Трампа о Зеленском преждевременно, надо дождаться результатов сегодняшних контактов и заявлений, которые будут сделаны позже.

Подробности переговоров России и США в Стамбуле озвучат по линии дипломатических ведомств.

Российские военные внимательно отслеживают деятельность Швеции в рамках НАТО и принимают соответствующие меры.

Попытка покушения на митрополита Тихона показала, что у киевского режима нет ничего святого.

Владимир Путин в пятницу примет в Кремле губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Планов проведения мероприятий в годовщину встречи на Эльбе у Москвы нет.

Избрание Мединского главой Союза писателей России не означает, что Кремль будет ближе к литературе и книгоизданию, эти сферы и так ему не чужды.

Песков Дмитрий