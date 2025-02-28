Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе США, с позиции уважения и взаимной выгоды.
Давать оценки заявлениям Трампа о Зеленском преждевременно, надо дождаться результатов сегодняшних контактов и заявлений, которые будут сделаны позже.
Подробности переговоров России и США в Стамбуле озвучат по линии дипломатических ведомств.
Российские военные внимательно отслеживают деятельность Швеции в рамках НАТО и принимают соответствующие меры.
Попытка покушения на митрополита Тихона показала, что у киевского режима нет ничего святого.
Владимир Путин в пятницу примет в Кремле губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Планов проведения мероприятий в годовщину встречи на Эльбе у Москвы нет.
Избрание Мединского главой Союза писателей России не означает, что Кремль будет ближе к литературе и книгоизданию, эти сферы и так ему не чужды.