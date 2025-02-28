Глава Башкирии выступил на совещании судей.

Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил на совещании с председателями районных, городских и межрайонных судов республики по итогам работы за прошлый год.
В 2024 году суды республики рассмотрели свыше 1,415 млн дел и материалов. Наряду с серьёзным сокращением уголовных дел и дел об административных правонарушениях существенный прирост — почти на 50 процентов — произошёл по части административных дел, отметил Хабиров. Он также добавил, что сегодня растёт нагрузка у мировых судей — более 1,08 млн дел и материалов. Так, если в 2023 году на мирового судью ежемесячно приходилось 487 дел, то в 2024-м — 533 дела.
Между тем в республике уделяется большое внимание ремонту и модернизации судебных участков мировых судей. Так, только в прошлом году проведен капремонт в 14 помещениях и теперь отвечают современным требованиям. Такая же работа продолжится и в этом году.
Как было отмечено на совещании, ежегодно Башкортостан выступает местом проведения различных мероприятий федерального уровня. Например, в октябре прошлого года в Уфе состоялись заседание президиума Совета судей России, а также семинар-совещание председателей Советов судей судов и субъектов Приволжского федерального округа.
«Серьёзной задачей для всех нас остаётся помощь участникам СВО и их семьям. Во многих случаях нужно принимать быстрые, при этом выверенные эффективные решения. Уверен, суды республики продолжат профессионально и оперативно рассматривать дела участников СВО и их семей при обращении за защитой социальных прав, обеспечением льгот, в других жизненных ситуациях, — заявил Радий Хабиров. — В судах республики трудится высококвалифицированный сплочённый коллектив судей, помощников, секретарей, специалистов. Благодарю вас за верность профессиональному долгу, честность и принципиальность».
После своего выступления Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана сотрудникам судебной системы.
В свою очередь, председатель Верховного суда РБ Раиль Шайдуллин поблагодарил Радия Хабирова за доверие, эффективное взаимодействие и внимание к судебной системе.
«Мы всегда видим, что вы цените труд судей, работников аппарата, всех, кто отличился в правовом поле», — сказал он.
Раиль Шайдуллин также обратил внимание на сплоченность судейского сообщества Башкортостана. Судьи поддерживают своих коллег — участников специальной операции и оказывают помощь товарищам из Курской области, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Главный федеральный инспектор по Башкортостану Алексей Касьянов подчеркнул, что эффективная работа судей требует непрерывного внимания и усилий. Он также обратил внимание присутствующих на важность гуманизации уголовного правосудия и защиту интересов социально незащищённых групп населения.