Глава Башкирии выступил на совещании судей.

В 2024 году суды республики рассмотрели свыше 1,415 млн дел и материалов. Наряду с серьёзным сокращением уголовных дел и дел об административных правонарушениях существенный прирост — почти на 50 процентов — произошёл по части административных дел, отметил Хабиров. Он также добавил, что сегодня растёт нагрузка у мировых судей — более 1,08 млн дел и материалов. Так, если в 2023 году на мирового судью ежемесячно приходилось 487 дел, то в 2024-м — 533 дела.