В семи районах Кубани пройдут выборы глав поселений

Общественная палата обеспечит контроль за соблюдением избирательного законодательства. В преддверии выборов общественники проверили готовность территориальных и участковых избирательных комиссий. Избирательные участки разместили в сельских клубах, домах культуры и школах. Помещения оборудованы кабинками для голосования и информационными материалами, обеспечена доступность для маломобильных граждан.
Наблюдение за ходом выборов 1 и 2 марта будут вести эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами в Краснодарском крае. В штабе работают юристы, политологи, социологи и медиаторы. Независимых общественных наблюдателей направят на все избирательные участки.
Наблюдателями станут жители муниципалитетов, прошедшие специальное обучение по избирательному законодательству. В дни голосования они будут находиться на постоянной связи с экспертами штаба.