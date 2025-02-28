В семи районах Кубани пройдут выборы глав поселений

Наблюдение за ходом выборов 1 и 2 марта будут вести эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами в Краснодарском крае. В штабе работают юристы, политологи, социологи и медиаторы. Независимых общественных наблюдателей направят на все избирательные участки.