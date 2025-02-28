Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутский губернатор попросил у Путина поддержки на выборах

Иркутский губернатор Кобзев попросил Путина о поддержке на выборах главы региона.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, чей срок полномочий истекает в сентябре, попросил президента России Владимира Путина поддержки на предстоящих выборах главы региона.

Глава государства в завершение встречи поинтересовался у Кобзева, готов ли тот к предстоящим выборам.

«Владимир Владимирович, если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, — мне эта территория уже как своя. Моя семья живет там, мои дети учатся в школе, поэтому она для меня стала малой Родиной», — обратился Кобзев к президенту.

Кобзев отметил, что эти годы в должности губернатора для него были непростыми, но продуктивными.

«Очень много сегодня вопросов, которые связаны с вашим решением, нам еще нужно заняться выносом за пределы города Иркутска аэропорта. Сегодня это важная тема. И очень много сегодня задач, связанных с медицинским, социальным строительством. Работа интересная. Не боюсь, поэтому готов», — подчеркнул он.

Кобзев был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2020 года. До этого, с мая 2019 года, занимал пост замминистра МЧС России.

Путин Владимир