Иркутский губернатор попросил у Путина поддержки на выборах

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, чей срок полномочий истекает в сентябре, попросил президента России Владимира Путина поддержки на предстоящих выборах главы региона.
Глава государства в завершение встречи поинтересовался у Кобзева, готов ли тот к предстоящим выборам.
«Владимир Владимирович, если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, — мне эта территория уже как своя. Моя семья живет там, мои дети учатся в школе, поэтому она для меня стала малой Родиной», — обратился Кобзев к президенту.
Кобзев отметил, что эти годы в должности губернатора для него были непростыми, но продуктивными.
«Очень много сегодня вопросов, которые связаны с вашим решением, нам еще нужно заняться выносом за пределы города Иркутска аэропорта. Сегодня это важная тема. И очень много сегодня задач, связанных с медицинским, социальным строительством. Работа интересная. Не боюсь, поэтому готов», — подчеркнул он.
Кобзев был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2020 года. До этого, с мая 2019 года, занимал пост замминистра МЧС России.