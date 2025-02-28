Иркутский губернатор попросил у Путина поддержки на выборах

«Очень много сегодня вопросов, которые связаны с вашим решением, нам еще нужно заняться выносом за пределы города Иркутска аэропорта. Сегодня это важная тема. И очень много сегодня задач, связанных с медицинским, социальным строительством. Работа интересная. Не боюсь, поэтому готов», — подчеркнул он.