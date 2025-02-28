Каллас: Трамп говорит российскими тезисами и отдаляется от Европы

Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить «превосходные отношения» с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока. Он также объявил о том, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. По мнению Трампа, ЕС был сформирован, чтобы «обмануть» США.