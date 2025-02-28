Каллас: Трамп говорит российскими тезисами и отдаляется от Европы

Как она отметила в интервью порталу Axios, ей некомфортно из-за того, что Трамп и американские чиновники, говоря о конфликте на Украине, «повторяют российские нарративы и тезисы».
По словам Каллас, она также обеспокоена тем, что новая администрация США отдаляется от Европы, сближаясь при этом с «новыми друзьями».
«Заявления в наш адрес резкие. Заявления, касающиеся России, очень дружелюбные. Это перемена», — подчеркнула она.
Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить «превосходные отношения» с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока. Он также объявил о том, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. По мнению Трампа, ЕС был сформирован, чтобы «обмануть» США.