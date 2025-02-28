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Чего добился Стармер от Трампа: итоги визита в Вашингтон

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время своего первого визита в Белый дом осыпал президента Дональда Трампа подарками, включая обязательства тратить больше денег на европейскую оборону, льстивые похвалы и письмо от короля Карла III с приглашением Трампа на государственный ужин. Трамп был чрезвычайно доволен, но взамен Стармер получил немного.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На встрече в Белом доме Стармер проинформировал Трампа об увеличении оборонных обязательств Великобритании, планах наращивания военной помощи Киеву в этом году и значительном росте расходов на оборону, пишет UK Defence Journal.

«Мы уже являемся одним из лидеров по расходам в НАТО», — сказал Стармер, отметив стремление Великобритании «сбалансировать трансатлантический альянс» и «сделать нас всех сильнее».

Он также заявил, что Великобритания готова направить свои войска и авиацию на Украину в составе европейского миротворческого контингента. Ранее Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подготовили для Трампа, по мнению Advance, «сценарий третьей мировой войны». Наверняка на встречах с Трампом и Макрон, и Стармер обсуждали отправку 30 000 европейских военных на Украину под предлогом обеспечения мира. Однако они хотели получить американскую «поддержку» в виде ВВС и разведданных США, пишет Bloomberg.

Но добиться этого от Трампа страны-основатели НАТО так и не смогли. Как подчеркнул Трамп, стремящийся вывести США из конфликта на Украине, это «в первую очередь проблема Европы».

«Я не люблю говорить о миротворчестве, пока мы не заключим сделку. Сейчас у нас нет сделки», — объяснил он свою позицию.

Перед началом переговоров в Белом доме британский чиновник заявил, что даже некоторая двусмысленность со стороны США может стать сдерживающим фактором и заставить Владимира Путина сомневаться в том, что же США предпримут в случае российской атаки на европейских миротворцев.

Но пока США и Европа продолжают играть в политический пинг-понг: каждая из сторон хочет, чтобы другая первой взяла на себя обязательства.

Тем не менее в четверг Трамп дал понять, что США не придут на помощь Великобритании в случае, если ее войска будут атакованы на территории Украины, отмечает Politico.

Я всегда считал, что британцы не нуждаются в особой помощи. Они могут сами о себе позаботиться.

Дональд Трамп
президент США

Стармер не ответил на вопрос о том, сможет ли Британия справиться с Россией.

Такая непримиримая позиция США стала отрезвляющим превью для европейских союзников, которые надеялись на перемены в стратегии Трампа в преддверии визита Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу.

Как пояснил Трамп, экономического соглашения по минеральным ресурсам, которое он подпишет с Зеленским, будет достаточно, чтобы сдержать Россию.

Это, можно сказать, подстраховка… Я не думаю, что кто-то вздумает играть, если мы будем там с большим количеством рабочих.

Дональд Трамп
президент США

Как предполагают некоторые российские эксперты, «подстраховка» может означать согласованный с Россией список промышленных объектов и зон на Украине, которые будут признаны «зоной интересов США» и не будут подвергаться нападениям. Только в случае нарушения «протоколов о деконфликтации» США задействуют свои силы для защиты этих объектов.

ЕС
переговоры