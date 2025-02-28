Чего добился Стармер от Трампа: итоги визита в Вашингтон

Он также заявил, что Великобритания готова направить свои войска и авиацию на Украину в составе европейского миротворческого контингента. Ранее Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подготовили для Трампа, по мнению Advance, «сценарий третьей мировой войны». Наверняка на встречах с Трампом и Макрон, и Стармер обсуждали отправку 30 000 европейских военных на Украину под предлогом обеспечения мира. Однако они хотели получить американскую «поддержку» в виде ВВС и разведданных США, пишет Bloomberg.