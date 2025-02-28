О чем Россия и США договорились в Стамбуле. Главное

Со стороны РФ делегацию возглавлял директор департамента северной атлантики МИД России Александр Дарчиев (по данным «Ъ», он станет послом РФ в США), со стороны США — зампомощника госсекретаря Соната Коултер, курирующая политику в отношении РФ и Центральной Европы. Что обсуждали и с какими предложениями выступили участники встречи — в материале «Ъ».