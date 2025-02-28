О чем Россия и США договорились в Стамбуле. Главное

Со стороны РФ делегацию возглавлял директор департамента северной атлантики МИД России Александр Дарчиев (по данным «Ъ», он станет послом РФ в США), со стороны США — зампомощника госсекретаря Соната Коултер, курирующая политику в отношении РФ и Центральной Европы. Что обсуждали и с какими предложениями выступили участники встречи — в материале «Ъ».
Что предложила Россия:
- восстановить прямое авиасообщение между странами.
Что предложили США:
- обеспечить «стабильный и устойчивый уровень кадрового обеспечения посольства США в Москве».
О чем договорились обе стороны:
- обеспечить беспрепятственное финансирование деятельности дипмиссий РФ и США;
- создать надлежащие условия для выполнения дипломатами служебных обязанностей;
- продолжать диалог по данному каналу.
Что еще обсуждалось на встрече:
- вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, изъятых в период с 2016 по 2018 год;
- доступ американских дипломатов к банковским операциям и услугам, предоставляемым по контракту.