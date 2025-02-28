Молдавские военные достигли успехов на киберучениях под руководством британцев

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Солдаты Национальной армии Молдовы в числе 36 стран-участниц заняли пятое место в учениях Defence Cyber Marvel 4, сообщили в Министерстве обороны страны.
«В ходе учений молдавских солдат обучали коллеги из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», — уточнили в ведомстве.
В рамках учений молдавские военные проверяли свои навыки киберустойчивости, в том числе путем моделирования сложных сценариев.
Целью мероприятия было укрепление потенциала киберзащиты путем улучшения реагирования на киберугрозы и повышения устойчивости систем кибербезопасности.
Учения проводились с 22 по 28 февраля в соответствии с Национальным планом подготовки армии до 2025 года.