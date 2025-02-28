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Молдавские военные достигли успехов на киберучениях под руководством британцев

Военные из Молдовы приняли участие в международных учениях по кибербезопасности.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Солдаты Национальной армии Молдовы в числе 36 стран-участниц заняли пятое место в учениях Defence Cyber Marvel 4, сообщили в Министерстве обороны страны.

«В ходе учений молдавских солдат обучали коллеги из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», — уточнили в ведомстве.

В рамках учений молдавские военные проверяли свои навыки киберустойчивости, в том числе путем моделирования сложных сценариев.

Целью мероприятия было укрепление потенциала киберзащиты путем улучшения реагирования на киберугрозы и повышения устойчивости систем кибербезопасности.

Учения проводились с 22 по 28 февраля в соответствии с Национальным планом подготовки армии до 2025 года.