Спикер облдумы Нетесов: В Воронежской области появятся бесплатные «социальные няни» для семей с детьми

— Услуга кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет будет бесплатно предоставляться в организациях социального обслуживания, а также на дому для студенческих и многодетных семей, а также семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, — рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.
По прогнозу услугой «социальной няни» сможет воспользоваться около 400 человек в год.
— Это позволит качественно улучшить жизнь семьи, частично разгрузить родителей и помочь с ежедневными делами, а студентам — продолжать обучение, — отметил спикер регионального парламента.