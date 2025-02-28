Спикер облдумы Нетесов: В Воронежской области появятся бесплатные «социальные няни» для семей с детьми

— Услуга кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет будет бесплатно предоставляться в организациях социального обслуживания, а также на дому для студенческих и многодетных семей, а также семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, — рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.