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Спикер облдумы Нетесов: В Воронежской области появятся бесплатные «социальные няни» для семей с детьми

Услуги профессиональных соцработников, которые умеют обращаться с малышами, будут доступны в регионе для многодетных и студенческих семей, а также родных участников СВО. Такие нормы внесли в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере социального обслуживания граждан на территории Воронежской области» на 53 заседании регионального парламента.

— Услуга кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет будет бесплатно предоставляться в организациях социального обслуживания, а также на дому для студенческих и многодетных семей, а также семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, — рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

По прогнозу услугой «социальной няни» сможет воспользоваться около 400 человек в год.

— Это позволит качественно улучшить жизнь семьи, частично разгрузить родителей и помочь с ежедневными делами, а студентам — продолжать обучение, — отметил спикер регионального парламента.