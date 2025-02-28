Кобзев позитивно оценил изменения в Тулуне за 5 лет

Глава региона рассказал, что на территории было восстановлено почти 240 объектов и реализовали более 200 мероприятий, в том числе открытие новых дошкольных и школьных учреждений. Также он рассказал о ходе предоставления жилья семьям, которые не попали в зону ЧС, но лишились своих домов из-за близкорасположенных грунтовых вод. Игорь Кобзев отметил, что в планах до 2030 года остается выполнение еще 26 мероприятий.